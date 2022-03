Video: Tällainen on termobaarinen pommi, jonka käyttämisestä Venäjää syytetään – "Dokumentoitu imeneen ihmisten keuhkoja ulos"

"Todella inhottava ase"

– Juuri ennen räjähdystä nämä aseet suihkuttavat ilmaan korkealla paineella polttoainepilven, joka sitten sytytetään. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto, jonka on dokumentoitu imeneen ihmisten keuhkoja ulos näiden suista. Se on todella inhottava ase, joka vielä sytyttää kaiken tuleen.

Lempinimeltään asejärjestelmä on "Buratino", joka on venäläinen versio Pinokkiosta. Lempinimi tulee järjestelmän suuresta nenämäisestä etuosasta. Asejärjestelmä on liikkuva ja se on kiinni T-72-panssarivaunun rungossa, jolloin tankin torni käytännössä korvataan ohjusjärjestelmällä.