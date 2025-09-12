Suomen ulkoministeriö kutsui perjantaina Venäjän Suomen-suurlähettilään Pavel Kuznetsovin puhutteluun Puolan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi.
Venäjän Suomen-suurlähetystö julkaisi asiasta kommentin. Suurlähetystön mukaan Suomen edustajia huomautettiin "turmiollisesta" käytännöstä.
– Suomalaisille kumppaneille huomautettiin, että arkipäiväiseksi ilmiöksi jo tullut käytäntö, jossa Venäjää syytetään perusteettomasti ”vihamielisistä toimista”, ”hybridivaikutuksesta” ja ”sabotaasista” Euroopassa, mm. vedenalaisen infrastruktuurin kriittisillä kohteilla Itämerellä, on turmiollinen, kommentissa kirjoitetaan.
Suurlähetystö kertoo Suomen edustajien esittäneen ”protestinsa Venäjän lennokkien väitetystä tahallisesta Puolan ilmatilan loukkaamisesta. Mitään todisteita Venäjän osallisuudesta Puolassa tapahtuneeseen droonihyökkäykseen ei suurlähetystön mukaan kuitenkaan esitetty.
Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski on kuvaillut drooneja venäläisvalmisteisiksi ja todennut, että ne oli kohdistettu Puolaan tahallisesti.
Ulkoministerin mukaan niin Puolan kuin muidenkin Nato-maiden ilmavoimat ovat tehneet saman päätelmän.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi droonihyökkäystä Kiovassa perjantaina. Stubb sanoi, että on hyvin epätodennäköistä, että venäläisten droonien lentäminen Puolan ilmatilaan olisi ollut vahinko.
Aiemmin Stubb on arvioinut Venäjän testanneen Naton yhtenäisyyttä droonihyökkäyksellä.