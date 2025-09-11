Puola pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa koolle hätäkokoukseen maan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi, kertoo ulkoministeriö.
Puola kertoi niin ikään rajoittavansa ilmaliikennettä maan itäosassa.
Kaikki siviililiikenne muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on kiellettyä Puolan ja Ukrainan sekä Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueella joulukuun alkupuolelle saakka, kertoi maan lennonjohtoviranomainen PAZP.
Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi myöhään eilen, että Puolan ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä loukanneet venäläisdroonit kohdistettiin maahan tahallaan.