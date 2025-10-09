Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi yhdessä Kreikan ulkoministeri George Gerapetritis Gazan aselepoa.

Israel ja Hamas pääsivät sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta. Torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Valtonen ja Gerapetritis kommentoivat Euroopan turvallisuutta sekä tilannetta Lähi-Idässä

Valtonen kertoo, että Suomen ja Kreikan väliset suhteet ovat vahvat.

– Meillä on Kreikan kanssa paljon yhteistyötä, Valtonen kehuu kumppanimaata.

Valtosen mukaan Suomea ja Kreikkaa yhdistää se, että molemmat maat toimivat unionin rajamaina.

Keskusteluissa Valtonen nostaa esiin, että maiden yhteinen tuki Ukrainalle ja toiminta varjolaivaston osalta jatkuu.

Lähi-Idän osalta Valtonen on iloinen, että edistysaskelia on otettu.

– Kun heräsin tänään, olin iloinen, että rauhanprosessi on alkanut, Valtonen sanoo.

– Pakkohan tässä on olla luottavainen, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan jokainen edistysaskel Lähi-idässä on tervetullut.

– Nyt joka ikinen neuvottelutulos, ja nyt sellainen pöydällä on, on erittäin tervetullut. Toivotaan että se menee maaliin.

Valtonen nostaa esiin, etteivät kaikki sopimukset aina ole saavuttaneet maaliviivaa.

– Nyt koko maailmaa on enemmän tai vähemmän sen takana, että kolmanteen, rauhan solmimiseen, vaiheeseen päästään.

Valtonen toivoo, että ensimmäinen vaihe saadaan allekirjoitettua ja toiseen vaiheeseen ja kahden valtion malliin pystytään siirtymään pian. Valtosen mukaan Yhdysvaltain rooli tämän askeleen saavuttamisessa, on ollut merkittävä etenkin Israelin taivuttelemisessa.

– Jos tämä ei mene Israelin hallituksesta läpi, onko siellä ensinkään halua lopettaa tätä sotaa, Valtonen kysyy.

Gerapetritis niin ikään kehuu maiden suhteita. Lisäksi Kreikan ulkoministeri iloitsee Suomen jäsenyydestä puolustusliitto Natossa.

– Tulemme työskentelemään yhdessä paremman ja turvallisemman Euroopan puolesta, Gerapetritis sanoo.