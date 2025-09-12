Pöllöraadin silmissä maailma on jakautumassa yhä selkeämmin kahteen leiriin.

Venäjän droonien lentäminen Puolan yössä sähköisti kerralla länsimaat.

Pöllöraadin mielestä länsi reagoi tapaukseen jämäkästi, mutta provosoitumatta liikaa.

– Yksi drooni olisi ollut vahinko, mutta yhdeksäntoista ei ole vahinko, kyllä se on Putinin shakinpeluun seuraava siirto. Näin voi tulkita, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki sanoo.

Puola on ilmoittanut, että droonit loukkasivat maan ilmatilaa yhteensä 19 kertaa.

Ylen politiikantoimittaja Linda Pelkonen uskoo Putinin testanneen, miten nopeasti Puola reagoi ja miten yhtenäinen Eurooppa ja Nato ovat.

– Aika moni on varmasti samaa mieltä, että tässä on toimittu nopeasti ja tehokkaasti. Tiukka viesti Venäjälle.

Maailma kovassa muutoksessa

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen kuvaa päättyvää viikkoa "pomminpudottajien juhlaviikoksi", viitaten sekä Puolan tapahtumiin että Israelin iskuun Dohaan.

Ahtiainen uskoo, että Puolan kaltaisen tapauksen varalta oli jo laadittu toimintasuunnitelma.

– On varmasti päätetty, kun drooneja on ollut aiemminkin, että nyt sitten ammutaan alas ja näytetään sillä tavalla muskelia.

Jussi Kärki nosti esiin laajemman kuvan, jossa maailma on jakautumassa yhä selkeämmin kahteen leiriin.

– Viikkoa aiemmin kuvat, joissa kolme diktaattoria kulkivat yhdessä Kiinassa, olivat pysäyttäviä kuvia. Olemme menossa tällaiseen asentoon, ja "erikoisoperaatio" alkaa aikalailla olla sotaa länttä vastaan.

Kärjen mukaan tilanne muistuttaa eräällä tavalla vuoristorataa. Monilla kerkesi jo viritä pieni toivo, että ehkä rauhanprosessi saataisiin käyntiin ja tulitauko aikaiseksi.

– Taas mennään tähän suuntaan, joka on Suomen kannalta ikävä asia.

– Joku mietti jo, voisiko vähän suhteita jossain vaiheessa palauttaa tai voisiko itärajaa avata. Mutta on taas palattu siihen, että tulee droonimuuri turistien sijaan, Kärki arvioi tulevaa.