Ulkoministeriö on saanut virallisen vahvistuksen Israelin kiinni ottamasta suomalaisesta, joka pyrki avustuslaivueen mukana Gazaan.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo, että Suomen Tel Avivin -konsuli on päässyt tänään tapaamaan kiinniotettua suomalaista Israelissa.

Aktivistilla ei ole Tannerin mukaan hätää.

Tanner sanoo, että ministeriössä on käsitys, milloin suomalainen pääsee vapaaksi. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

Aktivistit kertoivat suomalaisen kiinniotosta eilen. Vielä tuolloin ministeriö ei ollut saanut asiasta virallista vahvistusta Israelin viranomaisilta.

