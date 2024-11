Pietarilainen Fontanka-julkaisu kehottaa aloittamaan juhlakauteen valmistautumisen jo nyt, sillä ruokien hinta Venäjällä voi pian liidellä taivaissa.

Elintarvikkeiden hinnat Venäjällä jatkavat kasvuaan. Venäjän keskuspankin ennusteen mukaan inflaatio on tänä vuonna 8–8,5 prosenttia. Jotkut tavarat ovat kuitenkin Fontankan mukaan kallistuneet huomattavasti enemmän, mukaan lukien uudenvuoden pöytään tarjoiltavat ruoat.

– Voit säästää rahaa juhlapyhien valmistelussa, jos mietit menun läpi ja aloitat ostokset etukäteen, Fontankan jutussa neuvotaan kuluttajia.

Venäjän hallituksen alaisen rahoitusyliopiston apulaisprofessori Petr Scherbachenko sanoi Fontankalle, että eniten joulun ja uudenvuoden pyhien alla kallistuvat suklaa ja mäti.

– Kaakao ja suklaa on kallistunut 40 prosentilla, koska kaakaopavut ovat kallistuneet, Scherbachenko kommentoi.

Mädistä saa tällä hetkellä pulittaa 25 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Mitä lähempänä juhlapyhät ovat, sitä enemmän mäti kallistuu. Fontankan mukaan uudenvuoden alla mäti maksaa venäläiskaupoissa vielä 15 prosenttia nykyistäkin enemmän.

Toinen perinteinen vieras uudenvuodenpöydässä eli mandariinit, ovat kallistuneet 35 prosenttia vuoden aikana.

Fontankan mukaan lähes kaikki elintarvikkeet kallistuvat loppuvuodesta sitä mukaa, mitä lähemmäksi joulua ja uutta vuotta mennään. Kauppojen jonotkin muuttuvat pian julkaisun mukaan "kilometrien mittaisiksi todellisiksi ruuhkiksi".

Venäjän talous ahdingossa

Venäjä on etsinyt uusia keinoja vauhdittaa talouttaan viime aikoina. Se on pyrkinyt leikkaamaan valtion menoja, kampittamaan inflaatiota ja vaikuttamaan pitkän ajan ongelmiin, kuten alhaiseen syntyvyyteen. Puolustusmenot sen sijaan ovat Venäjän aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan vuoksi jatkuvassa kasvussa.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan taloustoimet osoittavat, ettei Venäjän lompakko ole niin vastustuskykyinen länsimaiden asettamia pakotteita vastaan kuin Venäjän hallitus on antanut ymmärtää.

Suomen Pankin mukaan merkittäväksi talouskasvun pullonkaulaksi on noussut työvoimapula, jonka taustalla on työikäisen väestön määrän pitkäaikainen supistuminen. Osittainen liikekannallepano ja maastamuutto ovat heikentäneet Venäjän talouden tilannetta entisestään, ja erityisesti työmarkkinoiden käytössä oleva nuorten miesten määrä on pienentynyt.