Venäjän mielenosoitusten merkitys jää nähtäväksi – "Kun tämä sopimus rikotaan, tilanne muuttuu"

– Tämä perusristiriita on tullut jo aiemmin kaikessa esille: kansalaiset antavat passiivisen hyväksynnän hallinnon toimille, kunhan heidän ei tarvitse itse niihin millään tavalla osallistua. Kun tämä sopimus rikotaan, tilanne muuttuu, Lassila taustoittaa.

Hänen mukaansa on vielä liian aikaista arvioida, kuinka laajoiksi protestit leviävät. Potentiaalia merkittäviinkin vaikutuksiin on, jos hallinnon kädet on sidottu liian moneen paikkaan ja kansalaisista alkaa vaikuttaa siltä, etteivät viranomaiset kykene pidättämään jatkuvasti kaikkia ja ote alkaa lipsua.