Suomalaistutkija: Venäjällä mobilisoidaan nyt varusmiespalvelun käynyttä nuorempaa väkeä – "On epäselvää, miten he suhtautuvat asiaan"

– Venäjän alue on hyvin laaja ja matkustaminen länteen vie viikon, pitää kerätä materiaalia vielä sitä ennen ja antaa jonkinlaista kertauskoulutusta. Olemme pitkällä syksyssä ennen kuin jonkinlainen joukko on saatu kokoon lähetettäviksi taistelukentälle, hän arvioi.

Joukot muuttanevat voimasuhteita Ukrainassa

Forsströmistä 300 000 sotilaan vahvuinen joukko on suuri ja voi muuttaa tilannetta Ukrainalle epäedullisemmaksi sitten, kun joukot pääsevät Ukrainaan.

– En ole ollenkaan varma, että joukot onnistutaan kokoamaan kovinkaan nopeasti. On myös epäselvää, miten nuoret miehet suhtautuvat tähän asiaan, kun käsky käy. Totta kai se muuttaa voimasuhteita oleellisesti, kun joukot sitten lopulta ovat Ukrainassa, mutta siinä on monta kysymysmerkkiä ratkottavana ennen sitä päivää, Forsström sanoi.

Hän uskoo, että myös Ukrainalla on yhä varaa mobilisoida lisää joukkoja.

– Reserviläisiä kyllä myös Ukrainalla riittää, siitä ei ole kyse, vaan kyse on varustuksesta. En näe miesmäärää kriittisenä tekijänä, hän sanoi.

Merkittävä rooli sen sijaan on länsimaisella sotilaskalustotuella Ukrainalle, Forsström painottaa.

– Aika on nyt Ukrainan puolella ja Ukrainalla on aloite käsissään. Nyt ollaan aika alkutekijöissä tässä Venäjän mobilisaatiohankkeessa. Mielelläni vielä katsoisin, miten tilanne kehittyy, enkä menisi liian pitkälle johtopäätöksissä.

Sota koskettaa nyt kaikkia venäläisiä

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila arvioi, että vaikka enemmistö venäläisistä on tähän mennessä ollut passiivisia sotaan liittyen, se ei enää onnistu, ja sota koskettaa nyt lähes kaikkia venäläisiä.

– Ilmoitus Kremlin sivuilla on hyvin epämääräinen, eli siitä sai kuvan, että kuka tahansa saatetaan kutsua, mutta Putinin puhe oli hyvin erilainen ja siinä painotettiin, että kyse on osittaisesta mobilisaatiosta. Tällä yritettiin välttää panikointi, hän sanoi.

– Toki on olemassa joukko, joka uskoo, että koko Venäjän olemassaolo on uhattuna ja että Nato on hyökkäämässä Venäjälle, mutta se ei isolle osalle venäläisistä tule menemään läpi, Lassila sanoi.