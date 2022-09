Suomalaistutkija: Liikekannallepanoa pakenevat ja Ukrainan veteraanit voivat olla todellinen uhka Putinille, jos Venäjä sulkee rajansa

– Kansa äänestää jaloillaan. Pakeneminen ja kaikenlainen pyrkimys vältellä rintamalle joutumista on ollut tosi voimakasta. Liikekannallepano on myös jakautunut hyvin epätasaisesti. Se on kohdistunut köyhimpiin tasavaltoihin muita enemmän, ja siellä on tullut monenlaisia häiriötä, on esimerkiksi poltettu kutsuntatoimistoja.