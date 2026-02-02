Venäläinen taitoluistelija Kamila Valijeva palasi viikonloppuna kilpailuihin kärsittyään neljän vuoden mittaisen dopingpannan.

Valijeva, 19, kilpaili Venäjällä hyppyihin painottuneessa taitoluistelukilpailussa. Hän sijoittui kuudenneksi kisan välierävaiheessa epäonnistuttuaan useammassa hyppysuorituksessa. Finaalipaikka jäi haaveeksi.

Tästä huolimatta venäläisyleisö oli innoissaan. Katsojat heiluttivat Valijevalle suunnattuja kylttejä ja heittivät tukuttain pehmeleluja jäälle.

Jättikohu Pekingissä

Valijeva joutui keskellä dopingkohua Pekingin olympialaisissa neljä vuotta sitten. Hän johdatti Venäjän joukkueolympiakultaan, mutta kisan jälkeen selvisi, että hänen kaksi kuukautta aiemmin antamastaan dopingnäytteestä oli paljastunut kiellettyä ainetta.

Venäjän suoritus hylättiin myöhemmin kabineteissa. Naisten yksilökisan tuolloin 15-vuotias Valijeva luisteli valtaisan dopingkohun keskellä, ja oli siinä lopulta neljäs.

Olympialaisten alaikäraja on nostettu 17 vuoteen tällä viikolla käynnistyviin Milano-Cortinan kilpailuihin. Siellä Venäjää edustaa naisten yksinluistelussa neutraalina urheilijana Adeliia Petrosjan, jota pidetään mitaliehdokkaana.