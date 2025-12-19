Suomen Olympiakomitea on nimennyt kahdeksan uutta urheilijaa Milano-Cortinan talviolympialaisiin matkaavaan joukkueeseensa.

Uusina niminä Suomen olympiajoukkueeseen on nimetty alppihiihtäjät Eduard Hallberg, Elian Lehto ja Erika Pykäläinen, maastohiihtäjät Johanna Matintalo ja Arsi Ruuskanen, taitoluistelun jäätanssipari Juulia Turkkila-Matthias Versluis ja yhdistetyn hiihtäjä Eero Hirvonen.

Nyt nimetyistä urheilijoista varsinkin Hallberg on osoittanut alkukauden aikana erinomaisia otteita. Hän sijoittui Levin maailmancup-pujottelussa ensimmäistä kertaa urallaan palkintokorokkeelle.

Suomen olympiajoukkueeseen on nimetty tällä hetkellä nyt kaiken kaikkiaan 17 urheilijaa, Leijonat ja Naisleijonat. Perjantaisten valintojen lisäksi olympialaisiin matkaavat myös Suvi Minkkinen, Anni Kärävä, Elias Syrjä, Jasmi Joensuu, Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Lauri Vuorinen ja Ilkka Herola.