Suomen luisteluliitto muutti keväällä sääntöjään ja mahdollisti näin samaa sukupuolta olevien parien kisaamisen jäätanssissa.
Suomen taitoluisteluliitto otti keväällä rohkean askeleen, kun se hyväksyi samansukupuolisten parien kisaamisen kotimaisissa jäätanssikilpailuissa.
Taustalla olivat jäätanssijat Emma Aalto, 19 ja Millie Colling, 20, jotka olivat löytäneet toisistaan täydellisen parin.
Sekä Aalto että Colling olivat molemmat luistelleet pienestä asti, mutta jäätanssissa oikeanlaisen parin löytäminen oli hankalaa, koska miehiä oli vain niin vähän.
– Oli tosi mahdotonta löytää paria ja sitten rupesin siinä pikkuhiljaa miettimään, että hetkonen, Colling selittää.
Ratkaisu oli alkaa luistella yhdessä.
Onneksi myös Suomen luisteluliitto suhtautui Aallon ja Collingin päätökseen vakavasti ja päätti sallia myös samaa sukupuolta olevien parien luistelun kisoissaan.
Viikonloppuna käytäviä SM-kisoja tämä ei valitettavasti koske.
– Liitto tukee meitä niin paljon kuin se voi, mutta tällä hetkellä emme voi kisata kansainvälisesti. Jos SM-kisoissa menisi tosi hyvin, niin voi olla että liiton pitäisi lähettää meidät kansainvälisille jäille.