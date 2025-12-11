– Liitto tukee meitä niin paljon kuin se voi, mutta tällä hetkellä emme voi kisata kansainvälisesti. Jos SM-kisoissa menisi tosi hyvin, niin voi olla että liiton pitäisi lähettää meidät kansainvälisille jäille.

Onneksi myös Suomen luisteluliitto suhtautui Aallon ja Collingin päätökseen vakavasti ja päätti sallia myös samaa sukupuolta olevien parien luistelun kisoissaan.

Tämä ei Aallon ja Collingin kohdalla toimisi, sillä Kansainvälinen luisteluliitto ISU ei hyväksy vielä samaa sukupuolta olevia pareja jääluistelussa. Kanadassa he kuitenkin voisivat jo kisata ja myös Iso-Britannia ilmoitti tällä viikolla sallivansa samaa sukupuolta olevien parien kilpailemisen.