Kansainvälinen olympiakomitea KOK vahvisti torstaina kahden venäläisen ja yhden valkovenäläisen taitoluistelijan oikeuden osallistua ensi helmikuun Milano-Cortinan talviolympialaisiin.

Venäläiset Petr Gumennik, 23, ja Adelija Petrosjan, 18, sekä valkovenäläinen Viktorija Safonova, 22, onnistuivat syyskuussa Pekingissä järjestetyssä olympiakarsinnassa. Venäläiset voittivat sarjansa, valkovenäläinen Safonova oli naisten kisan neljäs.

KOK on nyt todennut kolmikon täyttävän neutraaleille urheilijoille asetetut vaatimukset, eli he eivät ole tukeneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tai omaa suhteita Venäjän tai Valko-Venäjän armeijoihin.

Taitoluistelijat ovat ensimmäiset venäläis- ja valkovenäläisurheilijat, joille on myönnetty neutraalin urheilijan status Milano-Cortinaan. Kovin paljon lisää ei välttämättä tule, sillä talvikisojen lajien kansainväliset liitot ovat vetäneet tiukkaa linjaa koskien venäläisten ja valkovenäläisten pääsyä kisoihin.