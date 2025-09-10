MTV Kiovassa: Ukraina varautuu vielä vuosien sotaan: "Sitten, kun Venäjää on heikennetty niin paljon..."

Ukraina valmistautuu vielä vuosia kestävään puolustussotaan Venäjää vastaan. Toimittajamme Niko Nurminen vieraili Ukrainan parlamentilla.
Ukrainan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko uskoo, että aselepo saattaa tapahtua vuodessa tai kahdessa, sitten kun Venäjää on heikennetty "niin paljon, että se suostuu aloittamaan neuvottelut".
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja katsoo, etteivät lännen kovennetutkaan pakotteet saa Venäjää todellisiin rauhanneuvotteluihin vielä pitkään aikaan.
Jutun alussa olevalla videolla Merezhko kertoo, millainen tulevaisuus Ukrainaa voi odottaa. Hänen puheitaan tulkiten, ei jää epäselväksi, mikä on Ukrainan tavoite.