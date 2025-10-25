Yhdysvaltain hiihtomaajoukkue on aloittanut osittaisen yhteistyön maan armeijan kanssa. Venäjällä asiaa ei olla katsottu hyvällä. NRK:n kommentaattori Jan Petter Saltvedt puolestaan kyseenalaistaa päätöksen.

Yhdysvaltain hiihto- ja lumilautailuliitto tiedotti tällä viikolla, että se on aloittanut yhteistyön maan armeijaan kuuluvan 10. vuoristodivisioonan (10th Mountain Division) kanssa. Liitto kirjoitti tiedotteessaan, että syynä on kiinnittää huomiota ja kunnioittaa joukkojen roolia toisen maailmansodan aikana sekä Yhdysvaltojen modernin hiihto- ja lumilautailukulttuurin luomisessa.

Yhteistyö tarkoittaa muun muassa sitä, että yhdysvaltalaiset urheilijat kantavat armeijan/osaston merkkiä puvuissaan kauden kilpailuissa. Päätös on herättänyt kohua hiihtoväen keskuudessa.

– Haluaisin tietää, mitä Jessie Diggins ajattelee yhteistyöstä Yhdysvaltojen armeijan kanssa, Saltvedt sanoi Nettavisenille.

Ilmoitus on myös huomoitu Venäjällä, jonka urheilijat ovat suljettuna kansainvälisistä kilpailuista. Championat -lehti kutsui yhteistyötä kaksinaismoralismiksi, sillä tällä viikolla selvisi, että maan hiihtäjät eivät saa kilpailla ensi vuoden Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Championatin mukaan osa päätöksestä perustuu siihen, että "tietyn maan urheilijat eivät saa osallistua kilpailuihin, jos heillä on yhteys armeijaan."