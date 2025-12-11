Kansainvälinen hiihtoliitto FIS julkisti torstaina viisi uutta neutraalilla statuksella kansainvälisiin kilpailuihin pääsevää henkilöä. Kaikkiaan listalla on nyt 14 nimeä, kymmenen Valko-Venäjältä ja neljä Venäjältä.
Torstaina neutraalin statuksen saivat valkovenäläiset maastohiihtäjät Hanna Matshahina ja Hanna Karaljova sekä valkovenäläiset maastohiihdon tuki- eli huoltohenkilöt Aleh Bikauskih ja Ilja Ramanenka.
Mielenkiintoinen nimi torstaina nimetyistä on venäläinen Jevgeni Uftikov, joka on toiminut maan maajoukkueen huoltotiimissä. Näin ollen keskiviikkona julkistetut Saveli Korostelev ja Darja Neprjajeva saavat huoltotukea, kun he kilpailevat viikonloppuna Davosin maailmancupissa. Kumpikin heistä voitti vuonna 2022 kultaa nuorten MM-hiihdoissa.