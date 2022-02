Venäläishiihtäjät saapuivat Norjaan – Aleksandr Bolshunovin valmentaja puhuu "paniikista, joka leviää ympäri maailman"

Norjan hiihtoliitto julkaisi viikonloppuna tiedotteen, ettei se halua Ukrainaa vastaan suunnattujen sotatoimien myötä venäläisiä urheilijoita tulevina viikkoina maastohiihdon, yhdistetyn, mäkihypyn ja alppihiihdon kilpailuihin Norjassa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on kuitenkin nyt ilmoittanut, ettei venäläisiä suljeta kilpailuista pois.

FIS viestitti, että reilun kilpailun nimissä urheilijoita ei pidä sulkea "sukupuolen, rodun, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi" pois kilpailuista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Norjan yleisradioyhtiö NRK puolestaan kertoi tuoreeltaan Aleksandr Bolshunovin ja monien muiden venäläishiihtäjien laskeutuneen Norjaan maanantain aikana. Bolshunov ei puhunut medialle, mutta NRK sai haastatteluun Bolshunovin ja Venäjän maajoukkueen valmentajan Juri Borodavkon.

– Tämä on kamala tilanne. Sota on aina kamalaa. Kukaan ei ole halunnut sotaa, emme edes me. Luojan kiitos olemassa on tolkun ihmisiä, joilla on maalaisjärkeä ja jotka eivät anna periksi paniikille, joka leviää nyt ympäri maailman ja jota on FISin johtajilla, Borodavko sanoi.

Borodavkon mukaan tilanne on Venäjän joukkueessa kaikille "psykologisesti raskas".

– Minusta on todella valitettavaa, että maailma on jakautunut kahtia, että tehdään jaottelua ensimmäisen ja toisen luokan ihmisiin. Sitä on täysin mahdotonta hyväksyä, erityisesti urheilussa. Urheilu on aina ollut rauhan lähettiläs. Nykyään politiikka on tunkeutunut urheiluun ja häiritsee hyviä naapurisuhteita, jotka on rakennettu monien vuosien aikana.

FIS:n maastohiihtokomitean johtaja, norjalainen Vegard Ulvang, ilmaisi ettei venäläisten pitäisi saada osallistua kilpailuihin. Hänen mukaansa ei ole oikein, että hyökkäyksen kohteena olevat ukrainalaiset joutuvat taistelemaan, mutta hyökkäävän maan urheilijat saavat osallistua kilpailuihin. Ulvangin mukaan Norjan hiihtoliiton pitäisi ryhtyä toimiin eli kieltää venäläisten osallistuminen, kun FIS ei tee toivottua päätöstä.

– Jos FIS on eri mieltä päätöksen kanssa, he voivat viedä maailmancupin meiltä, mutta se on riski, joka meidän pitäisi ottaa. Silloin pakotamme FIS:n aktiivisiin toimiin, Ulvang sanoi.