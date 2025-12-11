Norjalainen huippuhiihtäjä Einar Hedegart lausui puolustavia sanoja venäläisistä.
Kun tulevana viikonloppuna kilpaillaan Davosissa, venäläishiihtäjiä nähdään maailmancupissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022, jolloin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on myöntänyt tuoreeltaan osalle venäläisistä ja valkovenäläisistä urheilijoista neutraalin statuksen.
Davosissa ovat sivakoimassa venäläisistä nuorten maailmanmestarit Darja Neprjajeva, 23, ja Saveli Korostelev, 22.
– Olen iloinen voidessani olla täällä ja toivon kuntoni olevan hyvä, Korostelev sanoi Expressenille.
Mieheltä udeltiin, millaista on ollut tavata muita hiihtäjiä.
– Erittäin kivaa. Kaikki ovat olleet ystävällisiä ja kilttejä.
"Ovat aivan niin kuin mekin"
Sensaatiohiihtäjäksi mediassa ristitty norjalainen Einar Hedegart kehui saaneensa Korostelevista hyvän vaikutelman.