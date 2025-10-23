Venäjän urheiluministeri ja maan olympiakomitean johtaja Mihail Degtyarev kertoi aikovansa valittaa Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) päätöksestä sulkea venäläiset urheilijat kansainvälisistä kilpailuista olympiakauden aikana.

FIS kertoi tiistaina, etteivät venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ole tulevallakaan kaudella tervetulleita kansainvälisille kilpaladuille.

– Pidämme tällaisia toimia täysin mahdottomana hyväksyä. Niillä ei ole mitään yhteistä olympiaperuskirjan periaatteiden ja arvojen kanssa. Venäjän urheiluministeriö ja Venäjän olympiakomitea valmistelevat yhteistyössä hiihtoliittojemme valituksia FIS:in päätöksestä, Degtyarev sanoi venäläismedia Sport-Expressin mukaan.

Venäläisurheilijat ovat olleet suljettuna FIS:in kilpailuista maaliskuusta 2022 lähtien.