Suomalaisilla mieshiihtäjillä on paljon pelissä, kun maastohiihdon maailmancup jatkuu Davosissa perjantaina.

Hiihtokauden kohokohta eli talviolympialaiset käydään Italiassa 6. helmikuuta alkaen, mutta spekulaatio urheilijavalinnoista käy jo kuumana. Suomen kohdalla mielenkiinto kohdistuu muun muassa maastohiihtoon.

Asiantuntija Jari Isometsä avasi valintatilannetta Hiihtoniilot-ohjelmassa maanantaina Trondheimin maailmancupin jälkeen. Suomella on miesten puolella paikkoja seitsemän, joista kuusi näyttää lukituilta: Iivo Niskasella sekä Lauri Vuorisella on jo kisaliput, ja heidän lisäkseen Isometsän mielestä Italiaan lähtevät Joni Mäki, Ristomatti Hakola, Arsi Ruuskanen ja Niilo Moilanen.

Sitten homma menee kimurantiksi. Viimeisestä paikasta mittelevät Isometsän mukaan vielä Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Niko Anttola, Ville Ahonen ja Emil Liekari, joka on viisikosta ainoana kallellaan enemmän sprintin puolelle.