Therese Johaug itki kauhuissaan, kun oslolaisessa ostoskeskuksessa ammuttiin maanantaina.
Therese Johaug astui keskelle hirvittävää episodia maanantaina Storon ostoskeskuksessa Oslossa. 19-vuotias mies avasi tulen.
Hän ampui haulikolla kohti kattoa.
– Sitä alkaa miettiä Utøyaa ja pahimmat kuvat tulevat mieleen, norjalainen hiihtosuuruus sanoi Gukild og Johaug -podcastissa Aftonbladetin mukaan.
Johaug viittasi Anders Behring Breivikin vuonna 2011 toteuttamaan joukkomurhaan.
Johaugin mukaan ostoskeskuksessa vallitsi "täysi kaaos poliisiautoineen ja stressaantuneine ihmisineen, jotka yrittivät ymmärtää, mitä oli meneillään".
Raskaana oleva Johaug oli autonsa pysäköityään mennyt hankkimaan uusia tukipohjallisia. Odotushuoneessa ollut hiihtolegenda kuuli jonkun huutavan, että ostoskeskuksessa ammutaan.
– Istuin kyyneleet silmissä ja olin kauhuissani.
Poliisi pidätti
Podcast-kollega Emil Gukild kysyi Johaugilta, miksi tämä jäi välikohtauksen aikana paikoilleen.