Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Podcast-kollega Emil Gukild kysyi Johaugilta, miksi tämä jäi välikohtauksen aikana paikoilleen.

– Istuin kyyneleet silmissä ja olin kauhuissani.

Johaugin mukaan ostoskeskuksessa vallitsi "täysi kaaos poliisiautoineen ja stressaantuneine ihmisineen, jotka yrittivät ymmärtää, mitä oli meneillään".

– Sitä alkaa miettiä Utøyaa ja pahimmat kuvat tulevat mieleen, norjalainen hiihtosuuruus sanoi Gukild og Johaug -podcastissa Aftonbladetin mukaan .

Hän ampui haulikolla kohti kattoa.

– En voinut paeta, se on pahinta mitä voi tehdä. Täytyy pysyä paikallaan. En uskaltanut ottaa puhelintani tai tehdä mitään. Vallitsi täydellinen kaaos. Klinikka suljettiin, minut vietiin vastaanotolle ja he sanoivat: "Olet täällä turvassa täällä, olet täällä turvassa."