Suomalaishiihtäjä Amanda Saari ei osallistu sairastuneena Davosin maailmancupiin.
Hiihtoliitto tiedottaa Amanda Saaren sairastuneen. Hän on jo matkustanut Davosista takaisin kotiin eikä hiihdä viikonloppuna kilpaa maailmancupissa.
Koronavirustartunnan saanut Krista Pärmäkoski joutui myös vetäytymään Davosista.
Amanda Saari debytoi viime kaudella aikuisten arvokisoissa hiihdettyään Trondheimin MM-kilpailuissa.
Saari on hiihtänyt tällä kaudella perinteisen sprinteissä 17:nneksi sekä Rukan että Trondheimin maailmancupissa. Hän lukeutuu Suomen potentiaalisiin olympiahiihtäjiin Milano-Cortinassa helmikuussa.