Venäjällä yritetään värvätä mielenosoittajia ja teollisuuden työntekijöitä

Venäjällä tiedot "osittaisen" liikekannallepanon toteutuksesta muodostavat hyvin sekavan kuvan, ilmenee muun muassa Moscow Timesin kokoamista tiedoista. Palveluksenastumismääräyksiä on jaettu useassa tapauksessa muun muassa poliisiasemilla henkilöille, joita on pidätetty sodanvastaisissa mielenosoituksissa.

Rekrytointia varten on tavoiteltu useassa tapauksessa myös miehiä, joilla ei ole minkäänlaista sotilaskoulutusta tai -kokemusta. Monet ovat lähteneet pakosalle, sillä Venäjän lain mukaan määräys astua palvelukseen on annettava henkilökohtaisesti ja vastaanottajan on se kuitattava.