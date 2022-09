Kommentti: Putin myönsi liikekannallepanolla katkerasti sen, minkä suomalaiskenraali tiesi jo ennen suurhyökkäyksen alkua

Ei siitä huolimatta, että Venäjän armeija on hiljaisesti huutanut lisävoimia jo kuukausia. Täydennykset eivät ole täsmänneet tappioiden kanssa. Satojatuhansia someseuraajia keränneet venäläiset sotakommentaattorit ovat olleet äänekkäämpiä. Sotaa on tuettu, mutta sen käymistapaa on kritisoitu. Liikekannallepanoa on kannatettu.