Liikenne itärajalla on vilkastunut selvästi: "Normaalisti öisin hiljenee – nyt liikenne kaikilla rajanylityspaikoilla on ollut jatkuvaa"

– Normaalisti rajaliikenne hiljenee öisin, mutta nyt kaikilla rajanylityspaikoilla liikenne on ollut jatkuvaa. Toki maasta lähtevä puoli on rauhoittunut, mutta maahan saapuva liikenne on edelleen vilkasta. Etenkin Vaalimaalla ja Nuijamaalla jonoja on muodostunut, Imatralla taas on vain muutamia autoja jonossa.