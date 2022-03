Venäjää edustanut NHL-legenda mukana sodassa Ukrainan puolella – latasi suoraa puhetta venäläisille

Nyt 49-vuotias Zhitnik sotii Ukrainan puolesta aiemmin edustamaansa maata vastaan. Hän on asunut Kiovassa uran päättymisestä lähtien ja toimii nykyään ukrainalaisjoukkue Sokil Kiovan puheenjohtajana.

– Tässä ei ole kyse urheilusta. Tämä on maasi puolustamista. Se ei ole enää showbisnestä, Zhitnik sanoi.

Entinen huippukiekkoilija on viimeisen parin viikon aikana ollut valmiina kuolemaan maansa puolesta.

– Jumalalla on valta siitä, mitä sinulle tapahtuu. Yksinkertaisesti, jos jotain on tapahtumassa, niin jotain tulee tapahtumaan. Paljon ihmisiä on jo kuollut, erityisesti siviilejä, Zhitnik totesi.