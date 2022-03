Lähde: Venäläiset NHL-pelaajat valmistelivat kannanottoa Ukrainan sodasta – keskustelu mykistyi erikoisella tavalla

Ovetskin huomion keskipisteenä

Washington Capitalsin venäläinen supertähti Aleksandr Ovetskin on ollut viime päivinä raivoisimman myrskyn silmässä NHL:ssä . Lämpimistä väleistään Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin tunnettu kiekkotähti on Putinin johtaman hyökkäyksen myötä hankalassa tilanteessa.

– Hän (Putin) on presidenttini. Mutta kuten sanoin, en ole mukana politiikassa. Olen urheilija ja tiedätte, että haluan kaiken olevan ohi nopeasti. Tilanne on vaikea molemmille osapuolille, Ovetskin sanoi helmikuun 25. päivä The Athleticin mukaan.