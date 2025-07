Syytteestä vapautettu ex-NHL-vahti hurjien huhujen keskellä – tästä on kyse

Carter Hart oli yksi viidestä kanadalaispelaajasta, joita kohtaan nostettiin rikossyytteet vuoden 2018 kohutapahtumien jäljiltä. Hart ja neljä muuta pelaajaa vapautettiin viime viikolla syytteistä. Jo oikeudenkäynnin aikana Hartista levisi varsin villejä huhuja.

Viisi entistä Kanadan vuoden 2018 nuorten jääkiekkomaajoukkueen jäsentä todettiin syyttömiksi tapauksessa, missä heidän epäiltiin syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun. Oikeudenkäynnin tuomari julisti päätöksensä viime torstaina.

Michael McLeodia, Alex Formentonia, Dillon Dubea, Carter Hartia ja Cal Footea vastaan nostetut syytteet liittyivät hotellihuoneen tapahtumiin Kanadan nuorten vuoden 2018 MM-voiton kunniaksi järjestetyn gaalan jälkeen.

Kaikkia viittä entistä NHL-pelaajaa syytettiin yhdestä seksuaalisesta ahdistelusta, kun taas McLeodia syytettiin lisäksi osallisuudesta rikokseen. He kaikki kiistivät syyllisyytensä.

McLeod todettiin syyttömäksi myös lisäsyytteeseen.

Vaikka McLeod, Formenton, Dube, Hart ja Foote vapautettiin syytteistä, jääkiekkoliiga NHL ei antanut heille vielä pelilupaa, koska sen oma selvitystyö on vielä käynnissä. Pelaajayhdistys NHLPA ehti jo vaatia, että syytteistä vapautuneille pelaajille pitää myöntää pelilupa, jotta he voivat palata ”töihin”.

Viisikosta erityisesti maalivahti Carter Hart on ollut jo hetken aikaa villien huhujen kohteena. Entistä Philadelphia Flyersin maalivahtia Hartia, 26, on viety Edmonton Oilersin tolppien väliin.

Oilers ylsi viime ja toissa kaudella NHL:n finaaleihin asti, missä se taipui molemmilla kerroilla Florida Panthersille.

NHL-sisäpiiritoimittaja Frank Seravalli jakoi päivityksen Hartin tilanteeseen liittyen B/R Open Icen livelähetyksessä.

– Minulle kerrottiin, että Hart ei ole ”käytettävissä” Edmonton Oilersille, eikä hän ole käytettävissä millekään muullekaan seuralle juuri tällä hetkellä, Seravalli aloitti, jatkaen perään:

– Hän ja neljä muuta entistä NHL-pelaajaa on leimattu sarjan johdon toimesta pelikelvottomiksi pelaajiksi. NHL jatkaa asian käsittelyä komissaarin (Gary Bettman) johdolla. Ennen kuin he (McLeod, Formenton, Dube, Hart ja Foote) ovat saaneet peliluvan, ei ole syytä edes keskustella mistään mahdollisista siirroista, vaikka NHLPA onkin ilmaissut voimakkaan vastalauseensa pelilupa-asiaan liittyen, Seravalli totesi.

Tällä hetkellä on epäselvää, että kuinka kauan NHL:n ratkaisussa kestää.

Asiaa on kommentoitu myös Venäjän puolelta. KHL-seura Avangard Omskin GM Aleksei Sopin, joka värväsi syytettynä olleen Michael McLeodin seuran riveihin kesken viime kauden, uskoo, että tapaukseen saadaan varsin pian ratkaisu.

– Sen perusteella, mitä olemme kuulleet, liiga ei aio viivytellä ratkaisunsa suhteen, vaan se aikoo kertoa päätöksestään viikon tai kahden sisällä, Sopin sanoi Championatille, lisäten perään:

– On päätös sitten se, että he antavat heille peliluvan tai ei, he ovat suositelleet, että seurat eivät vielä tee sopimuksia heidän kanssaan. Uskoisin, että asia ratkeaa aivan piakkoin.

McLeod, 27, pelasi viime kaudella 16 KHL-runkosarjaottelua (3+3=6) Barys Astanassa, minkä jälkeen hänet kaupattiin Omskiin. Siellä McLeod tahkosi ensin 16 runkosarjaottelua (3+10=13) ja perään yhdeksän pudotuspelikamppailua (1+7=8).

McLeod edusti aiemmin NHL-seura New Jersey Devilsiä, joka purki hänen sopimuksensa siinä vaiheessa, kun vuoden 2018 tapauksen syytteet tulivat julki.