Sota Ukrainassa muutti tennismiljonääriä – kuvailee karusti epätoivon hetkiä juoksuhaudassa – "Sitä vain odottelee sen saapumista" 

View this post on Instagram

Tennisurallaan yli seitsemän miljoonaa dollaria ansainnut Dolgopolov liittyi monen urheilijan tavoin Ukrainan puolustustaisteluun pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Ex-pelaaja on sodan aikana kehittynyt oivalliseksi dronelentäjäksi, jonka tehtävänä on osoittaa hyökkäyssuuntia heti etulinjan takana.

Viimeinen kerta Djokovicia vastaan

– En varmasti ole yhtä onnellinen kuin ennen. Elämä on stressaavampaa. Olin aiemmin todella rento persoona, hymyilin ja vitsailin paljon. Vitsailemme yhä, mutta maksamme hintaa sodasta. Se on henkisesti uuvuttavaa.

– Se on häväistys, etenkin eurooppalaispelaajien osalta. En pysty ymmärtämään sitä. En tiedä, mitä he ajattelevat, Dolgopolova sanoo.

– Venäläiset uhkailevat Eurooppaa päivittäin ydinaseilla, kiristävät energialla, ja sitli he päättävät mennä sinne ansaitakseen rahaa. Heillä ei ole siitä puutetta. Bautista on ollut kiertueella 15 vuotta ja Mannarino lähes saman. Minusta tuo on täysi vitsi. Se on säälittävää.