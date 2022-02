Aleksandr Ovetshkinin ulostulo Ukrainan tilanteesta oli liikaa – Dominik Hasek ärähti: "Kananpaska"

Ovetshkinia oli yritetty saada median eteen hänen joukkueensa Washington Capitalsin kohdattua New York Rangersin, mutta venäläinen jätti lehdistötilaisuuden väliin. Hän antoi myöhemmin omat kommenttinsa aiheesta The Athleticin haastattelussa.

– Se on vaikea tilanne. Perheeni on Venäjällä ja elämme nyt pelottavia aikoja. Samalla ei kuitenkaan voi tehdä mitään. Voimme vain toivoa, että se loppuu pian ja kaikki järjestyy. Ei enää sotaa, kiitos. Sillä ei ole merkitystä, että ketkä ovat sodassa, Venäjä, Ukraina, muut maat. Uskon, että elämme maailmassa, jossa meidän täytyy elää rauhassa, Ovetshkin totesi.

36-vuotias Ovetshkin sanoi myös, että Vladimir Putin on hänen presidenttinsä. Venäläisen lausunnot eivät olleet maalivahtilegenda Hasekin mieleen. Tshekkiläinen esitti myös kovan vaatimuksen NHL:lle.

– Mitä! Ei pelkästään tekosyiden keksijä ja kananpaska, mutta myös valehtelija. Jokainen aikuinen Euroopassa tietää hyvin, että Putin on hullu tappaja ja että Venäjä käy hyökkäyssotaa vapaata maata ja sen kansaa vastaan. NHL:n on välittömästi jäädytettävä kaikkien venäläispelaajien sopimukset, Hasek kirjoitti Twitterissä.

– Jokainen urheilija ei pelkästään edusta itseään tai joukkuettaan, mutta myös maataan sekä sen arvoja ja toimintaa. Se on fakta. Jos NHL ei tee niin, on se epäsuorasti vastuussa Ukrainan kuolleista, Hasek jatkoi.

Hasek päätti tekstinsä toteamalla, että on pahoillaan niiden venäläisurheilijoiden osalta, jotka ovat tuominneet Putinin ja Venäjän sotatoimet, mutta on sitä mieltä, että tällä hetkellä heidänkin poissulkeminen on tarpeellista.