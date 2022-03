Tennismiljonääri lähti Kiovaan taistelemaan – kertoo sydäntäsärkevästä erosta perheensä kanssa: "Sanoin vain, että tulen pian takaisin"

– En sanonut mitään lapsilleni, yritin kertoa niin vähän kuin mahdollista. He katselivat piirrettyjä ja lukivat ja yritin olla häiritsemättä, Stakhovski kertoi BBC:lle .

Taistelutahto korkealla

– He sulkivat kyliin johtavia teitä ja rakensivat barrikadeja. Ottivat metsästysaseitaan valmiiksi ja valmistelivat tarkastuspisteitä, Stakhovski kuvailee Sky Newsille .

– Koko maa on äärimmäisen motivoitunut selviämään tästä taistelusta. Venäjän toimet ovat hulluja.

– Minulla on kolme lasta, vaimo ja asun Ukrainan ulkopuolella. En oikein pysty oikeuttamaan lähtöäni, mutta koti on aina siellä, missä sydän on.