Media: Ukraina hyökännyt 70 dronella sotilaslentokentälle – tuhoista ja uhreista spekuloidaan

Ukraina hyökkäsi ainakin 70 lennokilla Venäjän Morosovskin lentotukikohtaan vastaan torstaina, väittää Ukrainan sotilastiedustelupäällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanov The War Zone -median mukaan .

The Warzonen hankkimat Planet Labilta satelliittikuvat vaikuttavat todistavan, että sotilaslentokenttä on kärsinyt ainakin materiaalisia vahinkoja. Kaikki satelliittikuvat voi katsoa The War Zonen sivuilta ja yhden vertailun alla olevasta julkaisusta.