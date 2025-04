Venäjä otti kiinni ukrainalaisen, jota epäillään kenraalin tappaneesta pommi-iskusta

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sanoi lauantaina ottaneensa kiinni ukrainalaismiehen, jota se epäilee venäläiskenraalin tappaneesta pommi-iskusta.

Venäläinen kenraaliluutnantti Jaroslav Moskalik kuoli perjantaina autopommin räjähdyksessä Balashihan kaupungissa, joka sijaitsee Moskovan metropolialueella. Tutkivan uutissivuston Agentstvon tietojen mukaan Moskalik asui Balashihassa, mutta räjähtänyt auto ei ollut rekisteröity hänelle.

FSB:n mukaan kiinni otettu ukrainalaismies Ignat Kuzin on Ukrainan turvallisuuspalvelun agentti.

FSB väittää Kuzinin asentaman kotitekoisen ja etänä laukaistun pommin olevan peräisin Ukrainan turvallisuuspalvelun kätköstä Moskovan alueelta.

Venäjällä on tapahtunut muitakin samantyyppisiä räjähdyksiä sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana. Joissain tapauksissa Ukraina on ilmoittautunut iskujen tekijäksi. Venäjän ulkoministeriö on syyttänyt Ukrainaa räjähdyksestä. Ukraina ei ole kommentoinut pommi-iskua.

