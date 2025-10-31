Pentagon on CNN:n mukaan antanut Donald Trumpille vapaat kädet päättää siitä, luovuttaako hän Ukrainalle sen kaipaamia pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia vai ei.

USA:n puolustusministeriö Pentagon arvioi, että Tomahawkien toimittaminen Ukrainalle ei vaaranna Yhdysvaltojen omia ohjusvarastoja.

Lopullinen poliittinen päätös asiassa onkin nyt presidentti Donald Trumpin käsissä, kertoo kolme asiaa tuntevaa yhdysvaltalaista ja eurooppalaista viranomaista uutiskanava CNN:lle.

Trump sanoi aiemmin tässä kuussa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Valkoisessa talossa pitämällään työlounaalla, että hän ei mielellään antaisi ohjuksia Ukrainalle, koska Yhdysvallat saattaa tarvita niitä itse.

Suljettujen ovien takana hänen sanotaan kertoneen Zelenskyille, että Yhdysvallat ei toimita ohjuksia Ukrainalle – ainakaan vielä.

Zelenskyi on kampanjoinut ohjusten puolesta, jotta Ukraina voisi tehokkaammin iskeä syvällä Venäjällä sijaitseviin öljy- ja energiakohteisiin.