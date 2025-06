Media: Venäjä keskittänyt yli 100 000 sotilasta ukrainalaiskaupungin rajalle

Ukrainan mukaan keskittäminen liittyy Venäjän yritykseen tunkeutua Dnipropetrovskin alueelle, joka on tärkeä kaivos- ja teollisuuskeskus.

Venäjä on keskittänyt yli satatuhatta sotilastaan Donetskin alueeseen kuuluvan Pokrovskin kaupungin rajalle, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.

Kyseessä on venäläisjoukkojen suurin keskittyminen tällä suunnalla, kertoi median mukaan Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi eilen.

Ukrainan mukaan yhteensä 111 000 venäläissotilaan keskittäminen liittyy Venäjän yritykseen tunkeutua sieltä viereiseen Dnipropetrovskin alueeseen, jonne taistelut eivät ole aiemmin ulottuneet. Dnipropetrovsk on Ukrainalle tärkeä kaivos- ja teollisuuskeskus.

Venäjä on yrittänyt tunkeutumista jo kuukausia ja on väittänyt ottaneensa haltuunsa kyliä sen rajalla. Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteet, joiden mukaan venäläisjoukkoja olisi päässyt rajan yli jo toukokuun ja kesäkuun aikana.

"Tilanne on hallinnassa"

Syrskyin mukaan Ukraina on keskittymästä huolimatta pystynyt puolustamaan linjaa. Kyseinen Pokrovskin sektori on tällä hetkellä kuumin piste koko 1 200 kilometriä pitkällä rintamalinjalla, hän sanoi. Kyiv Independentin mukaan alueella käydään melkein 50 taistelua päivässä.

– Vihollinen yrittää edelleen tunkeutua Donetskin alueen hallinnolliselle rajalle -- Venäjän sabotaasi- ja hyökkäysryhmät olivat erityisen aktiivisia täällä kaksi viikkoa sitten, mutta ne kaikki tuhottiin tai tehtiin vaarattomiksi, ja loput työnnettiin takaisin, Syrskyi sanoi Kyiv Independentille.

Ukrainalaiskomentaja vakuutti tilanteen olevan hallinnassa.

