Ukrainan sotilastiedustelu kertoo Ukrainan tehneen iskun Moskovan alueella sijaitsevaan öljyputkeen.
Ukrainan armeijan mukaan isku aiheutti räjähdyksiä ja on pysäyttänyt öljyputken toiminnan. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Ukrainan armeija kertoo Telegramissa, että perjantaina tehdyssä iskussa tuhoutui bensiiniä, dieseliä ja lentopetrolia Venäjän armeijalle toimittavia putkia.
Juttu päivittyy.