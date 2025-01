Motti Itä-Ukrainassa – kriittinen kaupunki halkaistu kahtia

Taistelut kaupungissa jatkuvat yhä.

Venäjä on vallannut osan Donetskin alueen Velyka Novosilkan kaupungista, sanoo maan puolustusministeriö Venäjän valtion uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäläisjoukot ovat väitetysti hyökkäyksellään halkaisseet kaupungin kahteen osaan, ja samalla motittaneet osan sitä puolustaneista ukrainalaisjoukoista.

Velyka Novosilkaa on usein kuvailtu strategisesti tärkeäksi. Ennen sotaa siellä asui noin 5 000 ihmistä.

Ukrainan sotaa avoimista lähteistä seuraavan suomalaisen Black Bird -ryhmän kartan mukaan Venäjän puolustusministeriön väite pitää paikkansa ainakin siltä osin, että venäläiset ovat ottaneet osan kaupungin keskustasta haltuunsa.

Sen sijaan ukrainalainen Deep State -ryhmän sotakartta ei ole merkinnyt venäläisjoukkojen edenneen kaupungin keskustaan.

Ukraina ei ole tiettävästi kommentoinut Venäjän väitteitä.

Äskettäin Ukraina tosin viestitti, että venäläisjoukkojen määrä kaupungin ympäristössä on lisääntynyt ja 23. tammikuuta armeijan tiedottaja myönsi piiritysriskin, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Independent.

Taistelut kaupungissa jatkuvat yhä, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Washington Post. Mahdollisesti motitettujen ukrainalaisjoukkojen määrästä ei ole tietoa.

Donetskin alueen Velyka Novosilkan kaupungin rintamatilanne 24. tammikuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: Black Bird Group.

Kohti neuvotteluita?

Jos Venäjä saa Velyka Novosilkan kokonaisuudessaan haltuunsa, on se ensimmäinen paikkakunta, jonka venäläisjoukot ovat onnistuneet valloittamaan vuonna 2025.

Velyka Novosilka on osa Donetskin aluetta, joka oli Venäjän viime vuoden päähyökkäysalue Ukrainassa.

Sotilas- ja varustepulasta kärsivä Ukraina on onnistunut käytännössä kaikkien länsiarvioiden mukaan aiheuttamaan hyökkääville venäläisjoukoille merkittäviä tappioita, mutta ei ole kuitenkaan löytänyt keinoja täysin pysäyttää hyökkäystä.

Helmikuussa kolme vuotta täyttävän sodan on uumoiltu mahdollisesti loppuvan kuluvan vuoden aikana paljolti siitä syystä, että Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa sodan nopeaan päätökseen.

Yhdysvallat on Ukrainan merkittävin sotilaallinen tukija. Nyt Yhdysvallat on jäädyttänyt lähes kaiken ulkomaanapunsa kolmeksi kuukaudeksi. Poikkeuksiakin on, mutta Ukrainan tuen jatkumisesta ei ole varmuutta.

Trump on sanonut, että hänen ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välistä tapaamista valmistellaan jo. Aikataulua mahdollisella tapaamisella ei ole.

Ukraina vaati pitkään Venäjän joukkojen vetäytymistä kaikilta sen miehittämiltä alueilta, mutta viime kuukausina maan viranomaiset presidentti Volodymyr Zelenskyitä myöten ovat todenneet, että alueluovutuksia on pakko tehdä.

