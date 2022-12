Venäjä tyrmäsi Zelenskyin rauhanesityksen – vaatii alueita, joilta joutunut jo vetäytymään

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli 10 kuukautta. Viime viikkojen aikana mahdollisuutta rauhanneuvotteluista on aina välillä väläytelty, mutta mitään konkreettista askelta kohti aitoja rauhanneuvotteluja ei kuitenkaan ole ollut näköpiirissä.

Näin Venäjä on puhunut neuvoteluista

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Putin totesi olevansa ”valmis neuvottelemaan kaikkien osapuolten kanssa”. Putin ei siis todellisuudessa tarjonnut neuvotteluja nimenomaan Ukrainan kanssa – hänen kiikarissaan on länsi.