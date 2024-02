Putin: Ukrainan miehitetyt alueet liitetään Venäjään – tämä on "määräaika"

Ukrainan itäinen Donbasin alue on ollut Venäjän miehittämä vuodesta 2014 lähtien. Osia Hersonin, Zaporizhzhjan ja Mykolavin alueista on ollut miehitettyjä siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Kyiv Independentin mukaan Putin sanoi, että seuraavien kuuden vuoden aikana miehitettyjen alueiden on "saavutettava koko Venäjän taso" kehittymällä tietyillä "avainalueilla".

Median mukaan Putinin puheessa maalattiin myönteinen "integraatioprosessista". Putinin kerrotaan sanoneen, että miehitettyjen alueiden sosioekonominen kehitys on edennyt hyvin.

Putin venäläispankeille: Ei syytä huoleen

– Mitä pelättävää tässä on? Meidän on mentävä näille (Ukrainan) alueille aktiivisemmin ja työskenneltävä siellä, hän sanoi Kyiv Independentin mukaan.

Näin Putinin lausuntoja arvioidaan

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Putinin lausuntojen merkitsevän sitä, että hän valmistautuu jatkamaan sotaa Ukrainan kanssa pitkällä aikavälillä.