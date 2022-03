Venäjän sotapropaganda perustuu vuosisatoja vanhaan malliin ja täysiin valheisiin – "Sokaistunut menestyksestään": Tutkija kertoo, miksi Ukrainan sotaviestintä toimii

– Tyypillisesti sodassa pyritään mustamaalaamaan vastustaja, se on klassinen asetelma. Pyritään kuvaamaan omat joukot voitokkaana, Joonas Pörsti kertoo.

Pörstin mukaan klassinen esimerkki vastustajan mustamaalaamisesta on peräisin ensimmäisestä maailmansodasta, kun ympärysvallat demonisoivat saksalaiset liioittelemalla heidän tekemiään sotarikoksia. Näin saatiin Yhdysvallat mukaan sotaan.

Tällä hetkellä Ukrainan sodan syy on rakennettu Venäjällä fiktion varaan.

Ukraina luo voitokasta kuvaa

Pörstin mukaan Ukraina luo voitokasta kuvaa sodasta, koska se tarvitsee uskoa voittoon. Venäjä on sen sijaan langennut valheelliseen käsitykseen voitostaan.

– Venäjä on sokaistunut kyvystään hallita informaatiolla. Se, miten he ovat pystyneet vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin ja myös hajottamaan Euroopassa rivejä, käyttämään disinformaatiota tämän koronakriisin aikana erilaisia kanavia pitkin. Luulen, että Venäjä on tietyllä tapaa sokaistunut menestyksestään, Pörsti toteaa.