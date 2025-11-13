Rintamakarkuruus lisää Ukrainan sotilaspulaa.

Ukrainan asevoimissa rintamakarkuruus on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2025 aikana.

Kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana useampi ukrainalaissotilas on karannut rintamalta kuin kahtena edellisenä vuotena, kirjoittaa brittilehti Financial Times (FT).

Tammikuun ja lokakuun välillä Ukrainan syyttäjät ovat avanneet 60 000 tapausta asemansa hylänneitä sotilaita vastaan. Luku on melkein kaksinkertainen vuosien 2022 ja 2023 yhteenlaskettuun lukuun nähden, FT kirjoittaa.

Yhteensä ukrainalaisia rintamakarkureita on kertynyt jo noin 400 000, Ukrainasta myönnetään. Lisäksi noin 650 000 värväysikäistä miestä on lähtenyt maasta.

Esimerkiksi lokakuun lopulla sadat ukrainalaisen prikaatin sotilaat hylkäsivät asemansa Donetskin alueella ja palasivat koteihinsa, jossa osa heistä järjesti harvinaisen julkisen mielenilmauksen.

Rintamalta karanneet sotilaat vaativat Ukrainalta enemmän aseita ja koulutusta. Heidän mukaansa "kukaan ei perkele tarvinnut Vuhledaria", Financial Timesille nimettömästi puhunut prikaatin sotilas sanoi.