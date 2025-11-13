Ukrainan asevoimissa rintamakarkuruus on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2025 aikana.
Kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana useampi ukrainalaissotilas on karannut rintamalta kuin kahtena edellisenä vuotena, kirjoittaa brittilehti Financial Times (FT).
Tammikuun ja lokakuun välillä Ukrainan syyttäjät ovat avanneet 60 000 tapausta asemansa hylänneitä sotilaita vastaan. Luku on melkein kaksinkertainen vuosien 2022 ja 2023 yhteenlaskettuun lukuun nähden, FT kirjoittaa.
Yhteensä ukrainalaisia rintamakarkureita on kertynyt jo noin 400 000, Ukrainasta myönnetään. Lisäksi noin 650 000 värväysikäistä miestä on lähtenyt maasta.
Esimerkiksi lokakuun lopulla sadat ukrainalaisen prikaatin sotilaat hylkäsivät asemansa Donetskin alueella ja palasivat koteihinsa, jossa osa heistä järjesti harvinaisen julkisen mielenilmauksen.
Rintamalta karanneet sotilaat vaativat Ukrainalta enemmän aseita ja koulutusta. Heidän mukaansa "kukaan ei perkele tarvinnut Vuhledaria", Financial Timesille nimettömästi puhunut prikaatin sotilas sanoi.
Hänen mukaansa ajat sitten raunioiksi tulitetun kaupungin puolustamisessa ei ollut järkeä. Ukraina perusteli kaupungin puolustamista sen linnoitusmaisuudella. Venäjä kärsi suuria tappioita rauniokaupunkia vallatessaan.
Ukrainalaissotilaita taisteluharjoituksissa. Kuvan sotilaat eivät liity tapaukseen.All Over Press
Jotkut prikaatin sotilaista on palannut rintamalla, kun taas toiset ovat painuneet niin sanotusti maan alle.
Levon puute on jatkuva ongelma, sotilas sanoo. Kymmenet FT:n haastattelemat sotilaat ovat samaa mieltä, lehti kirjoittaa. Taistelijat kärsivät väsymyksestä, turhautumisesta ja mielenterveysongelmista.
Suurin osa rintamakarkuruudesta syytetyistä sotilaista on jalkaväkeä tai muita rynnäkköjoukkoja.
Harmitusta sotilaissa herättää se, että vaikka siviilit eivät halua Ukrainan antautuvan, monet eivät myöskään ole valmiita taistelemaan. Läheisiä menettäneet omaiset ovat samaa mieltä, sanoo veljensä menettänyt Nataliia Logynovych.
– En edes halua kuulla, että tavalliset ihmiset ovat väsyneitä. Sotilaat ovat väsyneitä, emme me, hän sanoi FT:lle.
Rintamakarkurit ovat hyödyntäneet myös länsimaiden järjestämää koulutusta. Asepalveluikäiset miehet eivät saa poistua Ukrainasta, mutta jotkut ovat lähteneet omille teilleen ollessaan ulkomailla sotilaskoulutuksessa.
Financial Timesin puolalaislähteen mukaan noin 12 ukrainalaissotilasta katoaa joka kuukausi ollessaan maassa koulutuksessa.
Ukrainalla on huutava pula jalkaväkisotilaista.All Over Press
"Huonoja tuloksia"
Rintamakarkurit pahentavat entisestään Ukrainan miehistöpulaa, josta on raportoitu toistuvasti ja korostetusti viime vuodesta lähtien.
Erityisesti ongelma koskettaa jalkaväkeä, jota yksiköissä on kuukausi kuukaudelta vähemmän, kirjoittaa brittiajatushautomo Royal United Services Instituten vanhempi tutkija Jack Watling yhdysvaltalaislehti Foreign Affairsissa.
Watlingin mukaan asevoimiin värvättävien määrä on pienempi ongelma kuin heille annettava koulutus. Ukrainan asevoimissa taistelee syksyllä 2025 enemmän sotilaita kuin koskaan aiemmin sodan aikana, mutta asevoimat on "kykenemätön kouluttamaan heitä etulinjan tehtäviin".
Ratkaisuksi Watling ehdottaa joukkojen aktiivisempaa kierrättämistä. Pelkän levon sijaan selustassa olevat kokeneemmat yksiköt voisivat kouluttaa heikompia sotilaita. Tässä Ukrainan kansainvälisillä tukijoilla on tarjolla entistäkin suurempi roolin, Watling sanoo.
Tähän mennessä ukrainalaisjoukkojen ulkomailla koulutus on tuottanut "huonoja tuloksia", Watling arvioi.
Länsikouluttajien olisi Watlingin mielestä syytä kouluttaa ukrainalaisia enemmän Ukrainan sisällä, jolloin he voisivat harjoitella tutuilla varusteilla tutuissa maisemissa.