Venäjä tuohtui Helsingin panssarivaunusta – ulkoministeri Valtoselta selvä vastaus: Tankki poistuu nopeasti vain yhdestä syystä

– Suomessa on ensinnäkin vapaa kansalaisyhteiskunta ja meillä suomalaisilla on vahva tahto auttaa ukrainalaisia tässä puolustustaistelussa. Meillä on siihen myös YK:n peruskirjan mukainen oikeus ja jopa kansainvälinen velvollisuus, Valtonen kertoo MTV Uutisille