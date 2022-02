Ulkoministeri Haavisto, syttyykö Ukrainan kriisistä sota? "Järki voi tässä vielä voittaa – sotilaat varmasti varustautuvat yhteenottoon"

– Kehotus on annettu sen vuoksi, että sotilaalliset tiedot Ukrainan ympärillä muodostuvat yhä huolestuttavimmiksi. Nyt on vielä mahdollisuus normaaleilla kaupallisilla yhteyksillä tai maata pitkin autolla poistua Ukrainasta. Jos siellä ei koe välttämätöntä tarvetta olla, niin nyt on turvallista lähteä, Haavisto sanoo.