Venäjä saatettiin yllättää housut kintuissa Dneprjoella – Ilmari Käihkö: "Ukraina edennyt hirveän nopeasti"

0:59

Näillä sanoilla Shoigu yritti lievittää Venäjällä Dneprjoen ylityksestä seurannutta reaktiota, jota ajatushautomo Institute for the Study of War on kuvaillut "hysteriaksi".