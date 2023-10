Putinilta kaksi paljastavaa sanaa – Venäjällä ylistetty panssarihyökkäys kuivuu kasaan

Venäjä on hyökännyt alueella suurella määrällä taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunuja. Eri lähteet antavat eri tietoja, mutta kyse on todennäköisesti ainakin kolmen prikaatin hyökkäyksestä, Toveri toteaa.

– Satoja vaunuja ja tuhansia sotilaita. Hyökkäys tehtiin tyypilliseen venäläiseen tapaan. He pyrkivät aina saartamiseen, Toveri kertoo.

Alueella olevat ukrainalaisjoukot ovat alttiita piiritykselle, sillä rintamalinjassa on selkeä, noin kymmenen kilometriä syvä pullistuma.

Suomalaisen Black Bird Groupin ylläpitämän sotakartan mukaan Venäjän hyökkäyskärjillä on matkaa toistensa luo 6,2 kilometriä.

Etäisyys on sinällään varsin lyhyt, mutta huomioitavaa on, etteivät ukrainalaisten piiritystä yrittävät venäläispihdit ole päässeet eteenpäin edes kilometriä reilun viikon aikana.

Sotatieteilijä Ilmari Käihkön mielestä Venäjän Avdijivkan hyökkäyksissä silmiinpistävää on ollut niiden vahvuus.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kuvaili hyökkäystä pian sen alkamisen jälkeen merkittäväksi.