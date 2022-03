Venäjä pitää Euroopasta kiinni kaasullaan – kaasuhanojen katkaisu olisi kaikin puolin tuhoisaa: "Heijastuu Suomeenkin"

Venäjä on uhannut sulkea Nord Stream 1 -kaasuputken vastatoimena länsimaiden suunnitelmille venäläisen raakaöljyn boikotoinnista.

EU-komissio reagoi saman tien

– EU on valmistautunut, että venäläisestä tuontienergiasta irtaudutaan eikä pidetä yhteyttä sotaa käyvään maahan, Leskelä jatkaa.

EU:n mittava pakotelista on tähän asti kattanut Venäjälle lähes kaiken muun kuin suoran energiakaupan. Myös energiaan liittyvän teknologian, esimerkiksi öljynporauskaluston, vienti Venäjälle on pannassa. Nyt Euroopassa on kuitenkin kova paine laittaa kaikki kaupanteko Venäjän kanssa poikki.