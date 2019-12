Kauhuskenaario: Miljardien kaasuputket vaarassa jäädä Itämeren syvyyksiin käyttämättöminä – lähes valmis urakka uhkaa tyssätä USA:n pakotelakiin

Lain läpimeno on riemuvoitto republikaanien senaattorille Ted Cruzille, joka on halunnut estää Länsi-Eurooppaan kaasua tuovan Nord Stream 2 -putken valmistumisen ja samalla venäläisen putkikaasun tulon Saksaan ja muualle Eurooppaan.

Laki vaatii vielä presidentti Donald Trumpin hyväksynnän, joka on alustavasti näyttänyt lain läpimenolle vihreää valoa.

Pakotelaki ei kohdistu rahoittajiin

Pakotelaki ei kohdistu Nord Streamin rahoittajiin, joita on esimerkiksi saksalainen energiajätti Uniper, jonka suurin omistaja on suomalainen Fortum.

Kaasuputki on enää noin 150 kilometrin päässä Saksan rannikosta Greifswaldista.

Nord Stream 2:n omistaja ja kaasun varsinainen toimittaja Gazprom on jo ilmoittanut, että jos Allseas pakotetaan luopumaan hankkeesta, venäläisyhtiö aikoo viedä sen loppuun tavalla tai toisella.

Toinen asia tietenkin on, onko venäläisillä itsellään sellaista tekniikkaa, jolla putken laskua voitaisiin Itämerellä jatkaa. Spiegelissä energia-asiantuntijat epäilevät hieman asiaa.

Eurooppa olisi häviäjä

USA:n pakotepolitiikan suurin häviäjä olisi kuitenkin Eurooppa. Vaikka Yhdysvaltojen näkemys on, että Eurooppa on liian riippuvainen venäläisestä kaasusta, tosiasia on myös se, että Länsi-Euroopan ja erityisesti Hollannin kaasukentät ehtyvät nyt vauhdilla.