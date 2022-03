Venäjä iski ulkomaisille yrityksille kovat ehdot – valtapuolue ehdottaa muun muassa Fazerin, Valion ja Pauligin kansallistamista: EK pitää toimea "aivan ennenkuulumattomana"

– Usein Venäjän duumassa kuullaan ja nähdään aika isoa poliittista teatteria. Tästä on vaikea sanoa ennen kuin nähtäisiin jotain konkreettista, mutta kyllä tämä toimena olisi aivan ennenkuulumaton ja aikaansaisi Venäjän jäämisen erittäin pitkäaikaiseen paitsioon ulkomaisten yritysten silmissä, arvioi johtaja Petri Vuorio EK:sta.

"Tämä ei vaikuta suunnitelmiimme"

– Tämä ei vaikuta suunnitelmiimme. Emme lähde enempää spekuloimaan tulevaa. Paulig on ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta. Prosessi suunnitellaan Pauligin työntekijät, asiakkaat ja paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Prosessi alkaa välittömästi ja tarkkaa aikataulua arvioidaan.

Pauligilla on kahvipaahtimo Tverissä 170 kilometrin päässä Moskovasta pohjoiseen. Siellä on 200 työntekijää. Venäjän liiketoimintayksikön osuus on 5 prosenttia Pauligin liikevaihdosta.