Asiantuntijat MTV:lle: Vapauden hinta näkyy kohta energialaskuissa, Venäjän fossiilisista ei päästä eroon yhdessä yössä – "Eurooppalaiset ovat valmiita maksamaan kovan hinnan"

– Tilanne on se, ettei Eurooppa pysty lopettamaan venäläisen öljyn ja kaasun ostoa seinään. Tämä on tilanne, johon on ajauduttu vuosikymmenten saatossa. On ajateltu, että keskinäisriippuvuus rauhoittaa Venäjää eikä johda siihen, että Venäjä valitsee väkivallan. Nyt me näemme, että on käynyt juuri päinvastoin, kertoo Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.